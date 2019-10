🔥 Pack gaming Corsair : Clavier K55 + casque VOID Pro + souris Harpoon + tapis de Souris à 99,99€

Un pack gaming à moins de 100 euros

K55 de Corsair : un clavier de jeu pour PC

Il faudra donc se rendre sur le site Cdiscount pour acheter le pack Corsair parfait pour votre installation de gamer.Un clavier RGB, un casque Gamer, une souris RGB et son tapis gamer vous accompagnent dans ce combo vendu pour 99,99 euros.La livraison est bien sûr gratuite si le retrait du produit en point relais a été choisi. Pour les membres CDAV, ces derniers sont dispensés de frais de port pour une livraison à domicile. Si vous n'avez pas encore souscrit au programme Cdiscount à volonté, vous pouvez le tester gratuitement pendant quelques jours en cliquant ici Le K55 de Corsair est un clavier de jeu pour PC qui dispose notamment de 6 touches silencieuses de macros programmables, de boutons et de commandes de volume et multimédia dédiés, d'un anti-ghosting multitouches et d'un rétroéclairage RGB dynamique.Au niveau de la configuration requise, le clavier est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8 et Windows 10. L'accessoire est garanti 2 ans.En ce qui concerne la casque filaire, il possède une prise Jack de 3,5 mm. Pour le tapis de souris, ce dernier mesure 32 cm de largeur, 27 cm de profondeur et 0,3 cm de hauteur. Enfin, la souris filaire pèse 85 grammes et dispose une connexion USB 2.0.