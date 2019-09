🔥 Ecran PC AOC Q3279VWF 32 pouces QHD à moins de 180€ !

Promotion écran PC sur Cdiscount

Ecran AOC 32 pouces à moins de 180€

L'offre du jour est donc présente chez le brodelais Cdiscount , alors voici les modalités sur ce marchand. La livraison est gratuite en point relais mais payante à domicile. Vous pouvez également obtenir la livraison gratuite à domicile via l'abonnementdont vous pouvez obtenir 6 jours d'essai gratuit et sans engagement à cette adresse Cdiscount vous propose également d'étaler les échéances de paiement en 4 fois : 46,08€ à l'achat puis 46,07€ par mois pendant 3 mois, soit 184,29€ au total. Maintenant qu vous connaissez les modalités, place à la description du produit.Le bon plan porte donc sur un moniteur PC de 32 pouces, de la marque reconnue AOC. Il est compatible avec la technologie AMD Freesync. Il dispose également d'une autre technologie : Flicker-free, développée par AOC qui permet d'éviter le scintillement de l'écran et donc la fatigue oculaire, un détail qui peut paraître insignifiant mais qui est très important lors des longues sessions de jeu ou de travail.L'écran dispose d'une résolution QHD de 2560 par 1440 pixels, soit un rapport de 16:9. D'une fréquence de 75 Hz, ce moniteur devient extrêmement intéressant après la réduction Cdiscount qui le fait passer à moins de 180€ au lieu de 299€ d'ordinaire.Notez également que vous pourrez obtenir un bon d'achat de 25€ en laissant un avis sur le produit après votre achat.Vous avez maintenant toutes les informations en main pour faire votre choix alors n'hésitez plus !