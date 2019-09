🔥 Smartphones pas chers : nos coups de cœur de la rentrée !

Les meilleures offres de Cdiscount

C'est donc chez l'enseigne bordelaise Cdiscount que nous avons mener l'enquête en ce début septembre pour repérer toutes les bonnes affaires du rayon smartphone. Après un tri nécessaire et quelques comparaisons, nous avons sélectionné les meilleures offres du moment. Comme vous allez le voir, nul besoin d'exploser sa tirelire pour profiter des avantages d'un smartphone neuf, nos coups de cœurs sont tous des petits prix. Prenez un aller-simple pour l'Asie de l'Est, car ce sont les deux marques chinoises Xiaomi et Huawei , qui sont au coude à coude dans cette sélection spéciale rentrée.En achetant votre smartphone sur, vous pouvez être livré chez vous dès le lendemain si vous passez commande avant 14h. Pour chacun des articles, il est possible de payer en plusieurs fois moyennant quelques frais supplémentaires.Sans plus attendre, voici donc nos coups de coeur des smartphones à petits prix pour cette rentrée.Nous entamons cette sélection avec un smartphone qui est déjà un classique sur Clubic, le. Il est aujourd'hui accessible à seulement 154,99€ sur Cdiscount.Le Redmi Note 7 embarque le solide processeur octa-coreQualcomm Snapdragon 660. Il dispose d'une capacité de 3 Go de RAM et de 32 Go de mémoire interne qui peut être allongée jusqu'à 256 Go.Son écran de 6,3 pouces propose une résolution de 2340 x 1080 pixels (409 PPI) en FHD+ et possède une encoche en forme de goutte qui offre une plus grande surface de navigation. La qualité de la double caméra grimpe à 48 + 5 mégapixels. Un gros point positif sur la construction puisque Xiaomi a mis l'accent sur la robustesse de l'appareil qui est ainsi 4 fois plus résistant aux chocs. Enfin, avec ses 4 000 mAh, la batterie du Note 7 est d'une excellente autonomie, elle peut ainsi tenir jusqu'à une cinquantaine d'heures.Restons chez Xiaomi avec le, vendu actuellement à 189,99€.Si l'appareil n'est pas le plus récent du marché, il est doté de solides atouts qui en font une entrée de gamme très convaincante. Son format compact de 5,99 pouces est idéal pour ceux qui n'aime pas utiliser des smartphones de grande taille. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 636 à 8 cœurs et possède une mémoire interne de 64 Go. C'est donc un appareil puissant pour un si petit prix.Sa résolution est de 2160 x 1080 pixels tandis que sa luminosité maximale peut atteindre les 450 cd/m². Une bonne base que vient compléter plusieurs modes d'affichage ingénieux comme par exemple le Sunlight Display ou le réglage de la température de couleur.Côté photo, le Note 5 dispose d'un capteur de 12 + 5 mégapixels à l'arrière qui prendra des clichés d'une qualité tout à fait satisfaisante. La batterie de Redmi Note 5 obtient elle aussi une excellente note avec sa capacité de 4000 mAh.On change de marque mais on reste en Chine avec la star mondiale Huawei qui voit trois de ses poulains sélectionnés dans ce Bon Plan. Si ces trois smartphones nous on rapidement séduits, notre regard s'est d'abord arrêté sur leLe smartphone de 5,84 pouces est donc vendu avec un accessoire de choix, de superbes écouteurs bluetooth, le tout pour seulement 199,06€. Le P20 Lite est muni du processeur Kirin 659 et fonctionne sous le système Android 8.0 Oreo. Il dispose d'une bonne capacité de mémoire avec 64 Go en interne.Le smartphone prend de très jolies photos grâce à sa double caméra arrière de 16 + 2 mégapixels. Il est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales intégré. Son autonomie pêche cependant quelque peu avec seulement 3000 mAh. Les écouteurs sans fil vendus avec le P20 Lite tiennent jusqu'à 11 heures s'ils sont utilisés sans aucun répit et 10 jours lorsqu'ils sont au repos, ce qui fait donc une moyenne très correcte.Si vous êtes suffisamment équipé en écouteurs bluetooth et que vous recherchez un smartphone un peu plus grand, lepeut être un très bon choix. Il est vendu à 179,65€ en ce moment sur Cdiscount.Sa diagonale mesure 6,3 pouces pour 172 grammes. Il affiche une résolution de 2340 x 1080 pixels (409 ppi) en FHD+ sur son écran LCD. C'est un Hisilicon Kirin 710 - avec i7 à 8 coeurs qui fait tourner le Mate 20 Lite Noir à 2,2 GHz maximum. Sa RAM est de 4 Go et sa mémoire interne de 64 Go peut être étendue à 256 Go au moyen d'une carte Micro SD.La capacité de la batterie reste correcte avec ses 3750 mAh. En terme de qualité photo, le smartphone propose 20 + 2 mégapixels à l'arrière et met le paquet sur les seflies en offrant 24 + 2 mégapixels à l'avant.Terminons cette sélection de nos smartphones coup de cœur pour la rentrée 2019 avec leaujourd'hui accessible à 199€.Le modèle est ressemble assez au Mate 20 Lite Noir. Avec ses 6.21 pouces, il est légèrement plus petit que son prédécesseur et affiche lui aussi une résolution de 2340 x 1080 pixels en Full HD+ sur un écran LCD. Son processeur est là aussi un Hisilicon Kirin 710 à 8 cœurs. Sa RAM fait 3 Go et sa capacité de stockage interne est de 64 Go mais peut être étendue jusqu'à 512 Go.Son autonomie est assez moyenne avec 3400 mAh. L'appareil photo du P Smart Plus fait 24 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'arrière. Il est disponible dans un joli coloris bleu Aurora.Avec cette sélection spéciale smartphones à petit prix, vous ne liquiderez pas votre budget pour la rentrée. Et vous, Huawei ou Xiaomi, quelle marque avez-vous envie de tester pour votre nouveau smartphone ?