🔥 Jusqu'à 150€ remboursés sur une sélection high-tech pour les HP Days

Les HP Days ont commencé !

Lessont un événement commercial très attendu des fans de la marque HP qui se déroule en général à chaque rentrée. C'est une offre de remboursement dont le principe est simple : vous achetez un produit ou un pack de plusieurs articles éligible à l'offre HP, et vous vous faites rembourser d'une partie de la somme. Le remboursement peut aller jusqu'à un montant deselon ce que vous achetez.Les HP Days se déroulent en partenariat avec certains sites, dont Cdiscount , et durent jusqu'au. Après avoir reçu votre achat, vous avez. Pour cela, il suffit de scanner votre ticket de caisse ainsi que les codes barres de vos articles et de les envoyer à HP. Vous y ajoutez vos coordonnées personnelles ainsi que votre RIB et vous recevrez votre remboursement après un délai 6 à 8 semaines. Vous pouvez consulter la liste de tous les produits éligibles, le montant de remboursement associé ainsi que le détail des conditions de l'offre juste ici Voici donc notre sélection de bons plans high-tech pour cesOn commence cette sélection par une bonne base avec leaccessible actuellement à 329,99€ au lieu de 578,89€.Le pack atteint ce petit prix grâce à la réduction Cdiscount associée à l'offre HP Days qui vous remboursera depour cet achat. Le PC de 15,6 pouces d'une résolution d'écran de 1366 x 768 en HD embarque un processeur Intel Core i3 7020U de 7ème génération cadencé à 2.3 GHz. L'ordinateur portable affiche une RAM de 4 Go et a l'avantage de posséder un disque dur SSD de 128 Go. C'est un PC basique, satisfaisant pour une utilisation de bureau standard. L'imprimante Envy 5010 présente dans ce pack est un appareil multifonction qui dispose d'un écran tactile et fonctionne en Wifi. Si vous imprimez entre 100 à 400 pages par mois, vous n'avez pas besoin d'une machine plus onéreuse, celle-ci bénéficie de toutes les fonctionnalités modernes et conviendra parfaitement. Pour compléter cette offre, HP vous propose une sacoche grise en tissu pouvant accueillir votre PC portable de 15.6 pouces.Notre deuxième Bon Plan est dédié à nos amis gamers qui souhaitent jouer partout où ils le désirent. Voici leen promotion à seulement 899,99€. Le prix initial de cette offre de gaming très complète est de 1448,87€. Cdiscount fait un gros effort en abaissant son prix à 999,99€, et HP vient compléter la bonne affaire en vous remboursant là aussi deLe PC de 15.6 pouces affiche une résolution de 1920 x 1080 en Full HD. Il possède un processeur Intel Core i5 de 9ème génération 9300H d'une fréquence de 2.4 GHz et son processeur graphique est un NVIDIA GeForce GTX 1650. Sa RAM est de 8 Go pour un stockage principale de 128 Go en SSD et un second de 1 To HDD SATA à 7200 tours/min. On retrouve l'imprimante Envy, ainsi q'un sac à dos rouge et noir pour PC portable. Le casque filaire dispose d'un port jack de 3,5 mm et la souris OMEN by HP Mouse 400 de 120 grammes est destinée aux droitiers.On continue notre petit tour des meilleures offres HP avec lesdisponibles à 549,99€ au lieu de 1025,52€. Cette énorme réduction comprend l'offre de remboursement HP Days qui vous économiser, soit le montant maximum de l'offre.Cette fois encore, ce sont les passionnés de jeux vidéo qui sont chouchoutés avec cet ordinateur gamer qui embarque un processeur Intel Core i5 9400 de 9ème génération d'une fréquence de 2.9 GHz et un processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 avec Intel UHD Graphics 630. Sa RAM est de 8 Go tandis que sa capacité de stockage monte à 1 To. Côté interfaces, le PC portable dispose, entre autres, de 4 USB 2.0 ainsi que de 4 USB 3.1 et d'1 USB-C 3.1. L'imprimante est toujours le modèle multifonction Envy 5010. L'écran du PC fait 24 pouces d'une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz. La souris est le modèle sans fil X3000 et pèse 80 grammes.On termine cette sélection spécialeavec l'à 29,99€. Vous serez remboursé depar HP sur cet appareil qui coûtait initialement 89,90 euros. Nul besoin de se trouver dans la même pièce que l'imprimante pour la faire fonctionner car cette-dernière se commande en Wi-Fi, depuis votre ordinateur ou votre mobile. Elle bénéficie de la technologie d'impression recto-verso qui permet notamment de faire des économies de papier. Grâce à cette Envy 5020, vous pourrez envoyer vos scans directement vers une adresse e-mail. Elle possède 1 USB 2.0 ainsi qu'1 USB 4 broches de type B. Sa vitesse d'impression couleur est de 7 pages par minute.N'hésitez pas à comparer les différentes offres pour être sûr d'acheter les produits qu'il vous faut au meilleur prix. Attention, même si l'offre HP dure jusqu'au 23 septembre, les stocks des produits sont limités.