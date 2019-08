🔥 PC Portable tactile convertible HP Pavillon 14" + imprimante Envy5010 + sacoche à 399,99€ au lieu de 828,89€

Profitez du meilleur prix

Pour atteindre une réduction aussi importante - tout de même 328 euros d'économie - deux offres différentes viennent s'additionner. En effet, le pack apparaît d'abord à 499,99 euros sur Cdiscount , ce qui est déjà une belle offre promotionnelle ! Maisrépond peut mieux faire, tout en sortant sa carte. Pour bénéficier du meilleur prix, il faudra ainsi passer par un petit procédé particulier : payer la somme affichée, puis vous faire rembourser des 100 euros manquants. Au final, le tout vous aurez ainsi coûté seulement 399,99 euros.Bien entendu, c'est un peu plus contraignant qu'une remise immédiate, mais pour une telle réduction, cela vaut tout de même la peine de se faire rembourser. D'autant que la procédure à suivre est toute simple : vous scannez votre ticket de caisse ainsi que les codes barres de vos produits, vous les envoyez à HP avec vos coordonnées personnelles, et le tour est joué. Vous recevrez vos 100 euros sous 6 à 8 semaines. L'offre dure jusqu'auinclus, mais vous avez jusqu'au 7 octobre pour demander votre remboursement. Tous les détails sont en lien sur le site de Cdiscount Leest un ordinateur à la fois confortable et ultra portable, au format idéal de 14 pouces. Vous travaillez ou vous lancez un film ? Laissez votre ordinateur en mode PC et profitez du clavier et de la stabilité de l'appareil.Envie de lire un article tranquillement ou de rêvasser sur Instagram ? Le mode tablette est parfait et débarque en un seul geste, dès que vous pliez votre PC. Son écran tactile aussi pratique pour un mode que pour l'autre, vous propose une expérience plus intuitive et tellement agréable au quotidien.Côté caractéristiques techniques, leembarque un processeurcadencé à 2.1 GHz. Sa mémoire vive tient la route avec ses. Grâce aux 1920 x 1080 pixels en Full HD, la résolution du PC est d'une bonne qualité pour ordinateur qui affiche un prix aussi bas. Le stockage principal est de, le tout en SSD, ce qui boostera la réactivité de l'appareil.L'imprimante est une machine multifonction qui bénéficie elle aussi d'un écran tactile. Elle fonctionne en Wi-Fi et peut imprimer jusqu'à 1000 pages par mois avant de vraiment se mettre à fatiguer. En plus de l'imprimante, une sacoche grise, élégante et moderne, est fournie dans ce pack. Elle se porte à la main ou en bandoulière et peut accueillir un PC de 15,6 pouces.Parfait pour la rentrée, ce trio gagnant vous enchantera sans pulvériser votre budget.