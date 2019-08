🔥 Vente flash : HP écran 24" Full HD 49,99€ au lieu de 99,99€

HP continue ses tours de magie

Sans être cher, il a tout pour plaire

Nous devons cette bonne affaire au site bordelais Cdiscount . Ainsi, vous pouvez choisir de payer en quatre fois, soit 25,61€ au moment de la commande puis 25,59€ par mensualité. Si le tarif vous semble un peu élevé, c'est bien normal. Tout d'abord, vous devrez vous acquitter d'une centaine d'euros avant de faire chuter le prix à 49,99€ via une offre de remboursement. Cette dernière est valable pour tout achat d'un produit HP éligible jusqu'au 23 septembre inclus. Vous devrez envoyer toutes les pièces justificatives avant le 7 octobre 2019. Rendez-vous à cette adresse pour tout savoir. Le virement bancaire d'une valeur de 50€ sera effectué sous 6 à 8 semaines après la réception de votre dossier.Maintenant, passons aux caractéristiques de cet. Il possède une diagonale de 24 pouces (soit environ 61 centimètres) et une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) à 60 Hz. Les fonctions d'anti-éblouissement et On-screen Digital Controls sont de la partie. Le temps de réponse s'élève à 1 ms ce qui est absolument parfait pour les gamers. Vos contrôles dans les jeux ne souffriront donc d'aucune latence. Une bonne chose pour les titres qui demandent un maximum de réactivité comme les FPS ou encore les softs de course par exemple.Toujours au rayon des spécificités techniques, cet écran bénéficie d'une luminosité 250 cd/m² ainsi que d'un angle de visualisation horizontal de 170° et de 160° en vertical. Aussi, la consommation d'énergie annuelle s'élève à 26 kWh (classe A+). Pour ce qui est des interfaces maintenant, vous aurez accès à un port HDMI, un DVI-D et un VGA (câble inclus). Enfin, la garantie service et maintenance est valable pendant un an. De son côté, la garantie pièces et main d'œuvre dure deux ans.Cetpossède un excellent rapport qualité / prix grâce à cette offre de réduction. Ce modèle vous accompagnera efficacement durant vos sessions de jeu et affichera les images avec un maximum de fluidité. Si vous avez un budget restreint, cet exemplaire se montrera clairement à la hauteur de vos attentes.