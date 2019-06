🔥 Bon plan : ZenBook Asus 14" i7 8 Go RAM à 765€ au lieu de 1000€

Moi aussi Zen beaucoup

C'est le site bordelais Cdiscount qui s'occupe de la commercialisation de cet appareil. Afin de bénéficier de ce tarif avantageux, vous devrez entrer le code qui va suivre au moment de valider votre panier. L'offre est valable jusqu'au 31 mai donc nous vous conseillons de ne pas trop tarder. Ainsi, pour obtenir -10% de réduction, vous devez vous munir de ce code :Pour ce qui est des caractéristiques de l' ordinateur portable signé Asus, il possède un écran 14 pouces d'une définition de 1920 x 1080 pixels. Au sein de la machine, nous retrouvons un processeur Intel Core i7 (8ème génération) 8550U à 1,8 GHz ainsi qu'une carte graphique NVIDIA GeForce MX150, 8 Go de RAM et un SSD 512 Go. Bref, vous n'aurez absolument rien à craindre pour ce qui est des performances.Le tout fonctionne sous Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Côté connectiques, vous trouverez un USB 2.0, un Micro-HDMI, un USB 3.1, une prise combo casque / microphone et un USB-C 3.1 Gen 1. Globalement, vous apprécierez son design ultra fin.Vous pouvez bien évidemment payer en quatre fois, soit 217,37€ au moment de l'achat puis 217,36€ par mois. La garantie est valable pendant deux ans.