🔥 Bon Plan : Console Nintendo Switch Néon + Super Mario Party + Mario Kart 8 Deluxe à 389,99€

It's me, Mario !

Testez votre amitié

Dans ce bundle, vous retrouverez donc une consoleavec ses manettes Joy-Con Néon. Cela fait depuis plus de deux ans que la machine du constructeur japonais est sur le marché mais rappelons que vous pouvez l'utiliser aussi bien sur votre télévision via le dock fourni que durant vos déplacements grâce à l'aspect hybride de la console. Vous pourrez ainsi jouer à tous les titres du catalogue en portable.Cette offre mise en ligne par Cdiscount comprend deux jeux. Avec, vous êtes sûr de passer une bonne soirée entre amis. En effet, ces deux softs développés par Nintendo sont jouables à plusieurs. Super Mario Party propose toute une série de mini-jeux, là où Mario Kart 8 Deluxe vous invitera à faire des tours de piste face à vos adversaires dans le chaos le plus total.Comme d'habitude, Cdiscount met à votre disposition le paiement en quatre fois, soit environ une centaine d'euros par mois.