Une imprimante tout-en-un HP Deskjet sous les 45€ avec une carte Instant Ink offerte

Conçue pour imprimer n'importe quel document, la HP Deskjet 2710 est une imprimante multifonction à jet d'encre qui est équipée d'un port USB 2.0, du Wifi et du Bluetooth.



L'appareil prend en charge ces tailles de supports : ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 127 x 177.8 mm et 203.2 x 254 mm.



Côté impression, la Deskjet 2710 de HP dispose d'une vitesse maximale de 16 ppm en couleur et de 20 ipm en noir & blanc.