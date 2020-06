L'excellent Xiaomi Redmi Note 9 Pro au meilleur prix chez Amazon et Cdiscount

Avec le Redmi Note 9 Pro, Xiaomi passe à la vitesse supérieure avec un appareil à la fiche technique et aux finitions remarquables. Cette qualité de fabrication se remarque au premier coup d'oeil avec un design premium et un superbe écran de 6,67 pouces, sans bordures et à la définition Full HD+.

Il est équipé d'un processeur Snapdragon 720 et de 6 Go de RAM, pour faire tourner de manière fluide l'ensemble de vos applications, que ce soit vos différentes messageries instantanées ou vos jeux 3D du moment. Pour le stockage, le constructeur vous propose 64 Go qui vous permettront d'enregistrer l'ensemble de votre photothèque, vos albums et vos applications préférées et bien plus encore.

Et concernant la qualité photo ? Xiaomi n'a pas lésiné sur le nombre de capteurs, ici au nombre de quatre avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle, un capteur de profondeur pour le mode portrait et un téléobjectif, pour vous permettre de prendre n'importe quel type de cliché, du paysage à la macro. Le Redmi Note 9 Pro est à l'aise dans toutes les situations.