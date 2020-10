Le PC gaming Lenovo Legion 15,6''FHD avec une GTX 1660Ti encore moins cher !

A cela, l'appareil ajoute un disque dur de 256 Go où l'on pourra installer les applications nécessitant d'importantes vitesses de transfert.

A l'extérieur, l'Y540-15IRH est tout aussi bien pensé. L'ordinateur dispose d'un nouveau système de refroidissement nommé Coldfront, qui gère mieux la chaleur et permet à l'appareil de se faire plus silencieux. Il comprend enfin toutes les connectiques nécessaires à l'heure actuelle, comme l'HDMI 2.0, le MiniDisplay et l'USB type-C.