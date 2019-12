Cyber Monday : Canon EOS 250D + Objectif + Sac à dos + Batterie de rechange à 629,99€ au lieu de 709€

Un pack reflex à moins de 630 € pour le Cyber Monday

Qualité et simplicité pour bien débuter la photo

Pour vous faire profiter du meilleur prix sur l' appareil photo reflex Canon EOS 250D et ses accessoires, direction le site du fabricant Canon, qui a lui aussi décidé de participer au Cyber Monday. En commandant avant la fin de la journée, vous ferez donc une économie de 79 € sur le prix de ce pack très complet. L'appareil photo Canon EOS 250D est le reflex idéal des débutants. Simple d'utilisation, il est aussi extrêmement léger et bénéficie d'une bonne prise en main. Ce produit est sous garantie pendant deux ans et peut vous être livré gratuitement.Vous voulez offrir un reflex à un de vos proches pour Noël ? N'hésitez plus, Canon a la bonne idée d'accepter gratuitement les retours pendant un mois à compter de la date d'achat. L'offre dure jusqu'à ce soir seulement, si le stock n'a pas été entièrement pris d'assaut d'ici là !Le pack contient donc le magnifique boîtier Canon EOS 250D qui est équipé d'un écran orientable, de l'objectif zoom léger EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM qui donne facilement de très beaux résultats aux débutants, et comprend également une endurante batterie de rechange LP-E17 ainsi qu'un sac à dos élégant, et surtout très pratique, qui permettra le transport du reflex ainsi que de tous ses accessoires.Le capteur APS-C qui affiche 24,1 millions de pixels vous permettra de prendre des clichés d'une superbe qualité, sans que cela ne nécessite une connaissance approfondie. L'appareil est doté de la technologie 4K et propose un autofocus CMOS Dual Pixel. Le reflex EOS 250D se connecte en Wi-Fi ainsi qu'en Bluetooth. En un seul geste, vous pourrez partager vos photos et vos vidéos en connectant votre smartphone.Avec cet appareil, vous pourrez prendre de sublimes images de vos voyages et de vos amis. Vous pourrez ainsi vous familiariser à petits pas avec la photographie et obtenir rapidement des résultats réellement bluffants.Attention, il ne reste plus que quelques heures pour profiter de cette belle affaire proposée par Canon !