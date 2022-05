Le prix de cet aspirateur robot chute grâce à ce code promo incroyable !

L'iRobot Roomba j7+ est un aspirateur très complet pour le nettoyage de votre maison. L'aspirateur dispose d'une brosse principale en caoutchouc, qui peut ramasser à la fois les poussières et les poils d'animaux et d'une brosse latérale pour récupérer les poussières sous les meubles et le long des murs.

L'aspirateur possède également une caméra à l'avant ainsi qu'un projecteur LED qui lui permet de naviguer plus précisément dans les différentes pièces de votre domicile mais également de reconnaitre les objets présents sur le sol. L'appareil vous propose à la fin du nettoyage un récapitulatif des différents obstacles rencontrés et vous propose de repasser dans les zones inaccessibles pour finir le travail ou de créer des zones interdites pour éviter au robot de repasser au même endroit.

L'application mobile vous propose différentes options de personnalisation mais aussi de lier votre Roomba à votre assistant vocal, Google Assistant, Amazon Alexa ou encore Siri pour les possesseurs d'appareils Apple.

En plus de l'aspirateur, l'iRobot Roomba j7+ intègre une base de chargement et de récupération des poussières. Une fois le robot rentré à sa station, son réservoir est vidé entièrement et le contenu stocké dans un sac jetable, qui peut recueillir jusqu'à 60 jours de poussières.