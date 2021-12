Pour Noël, le clavier sans fil Apple Magic Keyboard est à moitié prix !

Exclusif aux appareils Apple, le Magic Keyboard est un clavier Bluetooth qui ne mesure que 279 x 145 x 20 mm pour seulement 231 grammes. Il peut se relier à tout appareil tournant sous MacOS 10.11 ou supérieur, ainsi que sur iOS.

Pour le rebond des touches il utilise un mécanisme de ciseaux qui rend son utilisation très agréable. L'autonomie est convaincante puisque vous pouvez l'utiliser pendant un mois avant de devoir le brancher pour le recharger.

Pour ça il est livré avec un câble tissé USB‑C vers Lightning qui permet non seulement de l'appairer avec un Mac, mais aussi de le recharger. Et comme nous l'avons dit, il est compatible avec plusieurs appareils Apple, comme l'iPhone ou l'iPad. Ainsi vous pouvez transformer vos appareils en écran contrôlés par le clavier et avoir un espace bureautique partout où vous vous déplacez.

Pour seulement 49,99€ c'est un ajout non négligeable pour votre installation Mac. D'autant que vu la taille du clavier, vous pouvez l'emmener absolument partout.