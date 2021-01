DJI Osmo Action : la caméra sport à prix cassé avec pack de charge offert pour les Soldes

La Osmo Action de DJI est une caméra d'action destinée aux sportifs et sportives, et conçue notamment pour faire de la plongée



Elle est effectivement dotée d'un joint étanche et d'un revêtement hydrophobe sur l'écran tactile arrière, ce qui lui permet d'être étanche jusqu'à 11 mètres de profondeur. L'appareil vous garantit des images de haute qualité avec des vidéos 4K/60 ips et 100 Mb/s.



Concernant la batterie, la caméra embarque une capacité maximale de 1300 mAh, pour une autonomie estimée à 63 minutes. L'autonomie dépend bien sûr des conditions d'utilisation de la DJI Osmo Action.