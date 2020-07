Soldes Boulanger : le pack Oppo Reno 2Z + coque et enceinte à 279€ seulement

Le Oppo Reno 2Z saura vous séduire pour la partie photo grâce à sa résolution de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Comme vous l'aurez compris, le smartphone comporte un quadruple capteur mais aussi un capteur avant de 16 MP.

Du côté des autres caractéristiques, le Reno 2Z embarque un écran OLED bord à bord de 6,53 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. On retrouvera aussi un processeur Mediatek Helio P90, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 4000 mAh et un espace de stockage interne de 128 Go.