Code promo Xiaomi : -15% sur le high-tech pour le Mi Fan Festival

Le high-tech en promo sur eBay avec Xiaomi

Les produits Xiaomi incontournables du Mi Fan Festival

Ces offres du désormais célèbre Mi Fan Festival sont disponibles sur le site spécialisé dans la vente en ligne eBay. Il y a plusieurs modalités à prendre en compte avant de passer à la caisse. Nous allons vous les détailler immédiatement. Tout d'abord, pensez à utiliser le code qui va suivre pour activer la remise de -15% sur un produit éligible de la firme chinoise : PFMIFAN15 . Cette campagne promotionnelle dure jusqu'au 15 avril prochain à 23h59. Il n'y a pas de montant d'achat minimum et la réduction ne peut excéder une valeur de 50€. Enfin, le code n'est utilisable qu'une seule fois par membre eBay.De nombreux appareils sont concernés par les festivités du Mi Fan Festival. Ainsi, dans la liste mise en ligne par eBay, vous aurez accès à des smartphones, des aspirateurs, des écouteurs et à des bracelets intelligents. Pensez à bien consulter la page de chaque produit pour connaître les modalités de livraison et les spécificités techniques. Cette sélection est extrêmement complète donc vous trouverez forcément quelque chose qui conviendra à votre budget.À présent, nous allons mettre en avant cinq appareils en promotion sélectionnés par nos soins. Les liens que nous partageons avec vous renferment des informations complémentaires sur l'objet de votre choix. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section réservée aux commentaires située en bas de cet article.