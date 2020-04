Pour les 10 ans de Xiaomi, le Redmi Note 8 Pro disponible à prix choc

Cet article est sponsorisé par Xiaomi. Consultez notre notre charte.

En seulement 10 ans, la firme chinoise Xiaomi s'est rapidement illustrée sur le marché des nouvelles technologies et plus particulièrement du côté des smartphones. En proposant des produits à la fois performants et abordables dans le monde entier, la multinationale est devenue une référence sur un segment marché très concurrentiel. Une stratégie qui s'est avérée payante puisque Xiaomi est aujourd'hui considérée comme une valeur sûre de cette industrie.Dans le cadre du Mi Fan Festival , Xiaomi vous fait profiter de promos très intéressantes sur le High-tech. Concernant le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, une remise immédiate de 30€ sera appliquée une fois l'achat effectué. Vous n'aurez pas de formulaire à remplir pour activer la promotion. Notez que vous avez seulement jusqu'au 15 avril prochain pour en bénéficier !Sorti en fin d'année 2019, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro a toutes les cartes en main pour vous surprendre, tant sur sa fiche technique qu'au niveau de son rapport qualité / prix.Tout d'abord, il arbore un écran LCD avec une diagonale de 6.53 pouces pour une définition FHD+. Au niveau des composants embarqués, nous retrouvons un processeur MediaTek Helio G90T5, une puce graphique Mali G-76 MC4, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.Malgré son petit prix, les performances sont absolument incroyables. La fluidité est au rendez-vous sur l'interface mais aussi en passant d'une application à une autre. En jeu, le constat est similaire puisque vous pourrez lancer n'importe quel soft dans des conditions optimales. À vous les longues parties sur Fortnite ou encore Call of Duty Mobile.Pour les photos, vous pouvez compter sur un quadruple capteur positionné à l'arrière du smartphone. Il comprend un module grand angle 64 mégapixels, un ultra grand-angle 8 mégapixels, un macro 2 mégapixels et un dernier pour la profondeur de 2 mégapixels également. La polyvalence est de mise et vous aurez la possibilité de capturer des vidéos en 4K. En frontal, c'est un capteur 20 mégapixels qui s'occupera des selfies. Enfin, le Redmi Note 8 Pro est un monstre d'autonomie avec sa batterie 4500 mAh. Cette dernière pourra tenir sans la moindre difficulté pendant deux journées complètes.Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est un smartphone étonnant à plus d'un titre. Il est à la fois puissant, endurant, performant sur les photos et possède un design des plus soignés. Il s'agit tout simplement d'un des meilleurs mobiles du marché au niveau de son rapport qualité/prix.Vous pouvez profiter de cette offre anniversaire chez les plus grands sites de vente en ligne :Mais ce grand événement organisé par la marque chinoise ne concerne pas que le Redmi Note 8 Pro. En effet, nous allons prendre le temps de partager avec vous quatre autres produits également concernés par ces promotions.Commençons tout d'abord avec le Xiaomi Redmi Note 8T. Derrière son prix extrêmement bas se cache un téléphone au design réussi, doté d'un bel écran et très polyvalent en photo. Si vous cherchez à faire des économies, c'est le mobile qu'il vous faut !Continuons avec le Xiaomi Mi 9T Pro. S'il est un peu plus onéreux que les modèles évoqués précédemment, ce mobile est absolument incroyable dans tous les domaines. Il embarque de nombreuses fonctionnalités et assure du côté des performances, de l'écran, de l'autonomie mais aussi dans sa construction globale. Il est réservé aux utilisateurs qui cherchent à obtenir la meilleure expérience multimédia possible.Terminons en apothéose avec les Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro, des smartphones très performants et bien connu pour leur célèbre capteur photo de 108 megapixels !Notez que vous pourrez bénéficiez d'une réduction de 100€ pour le Mi Note 10 et de 50€ pour sa version Pro.