Mi Fan Festival : 15% de réduction sur le high-tech avec eBay

Xiaomi fait plaisir à ses fans

Les meilleurs produits Xiaomi à prix réduits

Ce Mi Fan Festival est accessible via eBay. Le site spécialisé dans la vente en ligne propose bien évidemment la livraison gratuite à votre domicile. Sachez aussi que ces bonnes affaires sont valables du 2 au 15 avril 2020. Pour appliquer cette ristourne de -15%, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre panier. Ne l'oubliez surtout pas, sinon vous paierez le prix fort : PFMIFAN15 . Pour ce qui est de la garantie et des modalités de paiement, pensez à consulter la page de chaque article directement sur eBay.Xiaomi fait donc un beau geste envers ses fans pendant pratiquement deux semaines. Plusieurs gammes et catégories sont concernées par ces promotions. Elles sont valables sur des smartphones de la firme chinoise, des montres connectées ainsi que des aspirateurs. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Vous trouverez forcément un appareil qui vous plaira dans la liste que vous pouvez découvrir ci-dessous.Nous allons donc détailler succinctement les produits visés par le Mi Fan Festival. Pour obtenir encore plus d'informations, rendez-vous sur eBay.