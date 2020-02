Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 à 29,90€ au lieu de 39,99€ chez Rue du Commerce

Rue du Commerce : le Xiaomi Mi Band 4 à -25%

Une autonomie maximale de 20 jours

Prenons donc la direction de Rue du Commerce pour acquérir en promotion le Xiaomi Mi Band 4 disponible dans un coloris noir.Affiché en temps normal à 39,99 euros, le bracelet connecté voit son prix baisser à 29,90 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 25% (soit une réduction de 10,09 euros).Des frais de port à hauteur de 3,99 euros s'appliquent pour un retrait en magasin Carrefour. Pour éviter de payer ce supplément, les clients de l'enseigne de la grande distribution ont la possibilité d'utiliser une partie de la cagnotte de leur carte de fidélité.Sorti au cours du mois de juin 2019, le Xiaomi Mi Band 4 est un bracelet connecté qui a été conçu pour les sportifs et les sportives.Il dispose notamment d'un écran couleur AMOLED qui est 39% plus grand que son prédécesseur, le Mi Band 3. L'écran permet de visualiser notamment les statistiques, les messages et autres notifications.Garanti 2 ans, l'objet connecté embarque une batterie de 135mAh permettant une autonomie maximale de 20 jours.