Smartphones Xiaomi : les meilleures offres des Soldes d'hiver

Notre sélection des meilleures offres Xiaomi pour les Soldes d'hiver 2020

Xiaomi, une marque qui ne cesse de prendre de l'importance

Des smartphones qui n'ont rien à envier à ses concurrents

Les meilleures promos sur les smartphones Xiaomi

Xiaomi sera l'un des acteurs les plus importants de ces Soldes 2020. La marque chinoise, présente officiellement en France depuis près de deux ans, propose une solide collection de smartphones très performants et aux prix on ne peut plus bas, pour tous les budgets. Découvrez avec notre sélection les différents modèles bénéficiant de promotions exceptionnelles et obtenez le smartphone que vous attendiez depuis des mois.Pour profiter de l'offre de remboursement (ODR) sur ce dernier modèle, n'oubliez pas de consulter cette page : ODR Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi est encore un nom très peu connu du grand public français. La marque s'est lancée officiellement au printemps 2018 en France, avec l'ouverture d'une boutique parisienne et la vente de certains de ces appareils chez les différents opérateurs et revendeurs français.Mais pourtant, malgré ce démarrage timide sous nos latitudes, Xiaomi est tout simplement l'un des poids lourds de l'industrie du smartphone dans le monde. La marque chinoise propose un catalogue proprement hallucinant de smartphones en tout genre, adaptés à tous les publics avec une promesse : un prix très inférieur à la concurrence à composants et fiche techniques équivalentes.C'est bien simple, la marque a un mantra qu'elle ne cesse de clamer haut et fort lors de ses présentations : pas plus de 5% de marge. L'entreprise chinoise peut dès lors proposer des appareils qui n'ont rien à envier aux haut de gamme américains ou coréens, tout en cassant drastiquement les prix pour proposer ses solutions à tous les publics, même les moins aisés. C'est une manière simple et très efficace de démocratiser la technologie et de proposer les dernières innovations au plus large public.En plus des smartphones, qui constituent la majorité de son catalogue, la marque n'a de cesse d'investir de nouveaux marchés. Enceintes portables, écouteurs sans fil mais aussi téléviseurs connectés, bracelets d'activité ou encore trottinettes électriques, Xiaomi est partout pour vous proposer des prix toujours plus bas sur des dizaines d'appareils utilisés au quotidien.Vous êtes peut-être en train de vous dire que si les produits sont si bas, c'est qu'il y a forcément une raison. Que la qualité est plutôt légère. Que Xiaomi fait des compromis sur le service ou sur les matériaux utilisés. Détrompez-vous ! La marque chinoise propose des produits haut de gamme et cela se ressent dans tous les aspects de chaque smartphone.Pour ces modèles les plus chers (et l'on parle de prix au maximum de 500€ quand la concurrence tutoie désormais régulièrement les 1 000€ voire plus), Xiaomi reprend les designs les plus iconiques et utilise des matériaux résistants comme le verre ou l'aluminium. La marque propose également des appareils aux écrans bord-à-bord et des appareils adaptés aux souhaits des consommateurs.Les innovations ne s'arrêtent pas à l'écran et concernent par exemple le capteur d'empreintes. Xiaomi a fait partie des premiers constructeurs à intégrer un capteur placé sous l'écran afin de gagner de la surface d'affichage et en rapidité lors de l'authentification sur son smartphone. Pas besoin de chercher le bouton dédié, posez votre doigt sur l'écran simplement. Le paiement est également plus simple avec sa puce NFC intégrée. Connectée à votre service de paiement préféré, il vous suffit de présenter votre smartphone sur le terminal de paiement du commerçant pour régler vos achats sans avoir à sortir votre carte bleue, coincée au fond de votre poche. Pratique !Xiaomi a également travaillé à améliorer considérablement les deux aspects les plus critiques pour les utilisateurs : la partie photo et l'autonomie. Pour la première, le constructeur a à la fois augmenté le nombre de capteurs présents sur son appareil mais également les algorithmes intégrés pour rehausser les couleurs, améliorer la luminosité et permettre la prise de vue même en conditions de faible éclairage. L'autonomie quant à elle est toujours de plus d'une journée avec la présence d'une très grande batterie de large capacité mais également de systèmes logiciels permettant d'optimiser la consommation électrique selon les applications utilisées au cours de la journée. Un dispositif malin qui porte ses fruits.Les Soldes d'hiver 2020 sont sans aucune contestation la meilleure période pour renouveler votre équipement. Car oui, nous savions que vous rêviez d'avoir un téléphone sous le sapin de Noël il y a quelques jours mais votre famille a cru bon de vous offrir une jolie écharpe tricotée ou une boite de chocolats. Ne désespérez pas, les Soldes vont vous permettre de vous rattraper.Amazon, Cdiscount ou encore Rakuten, tous les grands noms de la vente en ligne sont désormais partenaires de la marque Xiaomi et vous proposent déjà les appareils de la gamme aux prix imposés par la marque, c'est à dire très bas. Mais l'on peut toujours mieux faire dans la vie et ces différents sites marchands l'ont bien compris en vous proposant de solides réductions sur la quasi intégralité de la gamme.Comment résister par exemple au Mi Note 10, le fleuron de la gamme Xiaomi et son écran AMOLED de 6,47 pouces ? Comment ne pas tomber en admiration devant son module caméra 108 mégapixels à 5 capteurs pour décupler toutes les possibilités créatives ? Ce téléphone est tout simplement un monstre de puissance, d'ergonomie et de design et vous est proposé à un prix jamais vu pour un appareil de cette trempe.L'on pense également aux appareils de milieu de gamme, aux prix compris entre 200 et 300 euros et qui pourtant bénéficient de composants récents pour vous proposer une expérience de navigation en tout points satisfaisante. Réseaux sociaux, web mais aussi vidéo en streaming et jeu vidéo, toutes les applications présentes sur le Google Play Store sont accessibles et utilisables dans les meilleures conditions.Alors n'attendez plus et profitez des Soldes d'hiver 2020 pour faire l'acquisition d'un smartphone Xiaomi. Vous ne regretterez pas votre choix et bénéficierez du meilleur de la technologie à un prix parmi les plus bas du marché.