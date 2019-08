🔥 Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 à 28.96€ au lieu de 39,99€

Le bracelet connecté par excellence

Il vous accompagne partout

Nous allons donc faire un tour chez GearBest pour découvrir cette bonne affaire. Le site propose la livraison gratuite en France métropolitaine même s'il faudra être patient. En effet, comptez entre 7 et 20 jours avant de recevoir le produit chez vous. Comme toujours durant ces promotions, les exemplaires en stock sont très limités donc il ne va pas falloir trop tarder pour passer à la caisse. À présent, évoquons les caractéristiques de ce très bel article.Lepossède un écran couleur AMOLED 0.95 pouce avec une définition de 240 x 120 pixels. Vous aurez la possibilité de le relier à votre smartphone en passant par le Bluetooth 5.0. La connexion sera donc extrêmement stable. Sa batterie 135 mAh lui offre une autonomie d'environ 20 jours. Le design est toujours très réussi et globalement, le bracelet est ergonomique dans n'importe quelle condition.Au niveau de ses domaines de prédilection, lepourra vous suivre durant vos activités sportives comme la marche, le vélo ou encore la nage. Il embarque aussi un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu'un cardiofréquencemètre. Votre fréquence cardiaque sera donc analysée même lorsque le bracelet ne sera plus autour de votre poignet. Cet article surveillera et analysera aussi votre sommeil. Enfin, vous pourrez l'immerger jusqu'à 50 mètres de profondeur.Leest un compagnon de choix pour chaque instant de la journée. Discret, ergonomique et performant, ce modèle a tout pour plaire. Il est également très abordable, ce qui est un point positif indéniable. Bref, chaque utilisateur y trouvera son compte.