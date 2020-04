Bon plan Samsung : chute de prix sur la smart TV QLED Q82R

Une qualité d'image époustouflante

Un téléviseur extrêmement complet

Nous sommes dans les rayons virtuels de l'enseigne Boulanger pour cette réduction de -35%. Le paiement en trois ou quatre fois est d'actualité mais attention aux taxes qui s'appliqueront au montant total. La livraison à domicile est offerte ou bien vous pouvez retirer la commande sous une heure au magasin le plus proche. La garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans. Enfin, Boulanger propose une extension de garantie jusqu'à cinq ans contre 279,99€ supplémentaires.Cette Smart TV Samsung dispose d'un écran 65 pouces (soit 163 centimètres) avec une définition 4K UHD. La technologie QLED viendra augmenter la luminosité de l'image. De plus, ce modèle est également compatible avec la fonctionnalité HDR 10+ afin de rendre les éclairages et les couleurs toujours plus réalistes. De son côté, la fréquence de balayage atteint 100 Hz et le téléviseur bénéficie d'un son 40 Watts. En gros, tous vos programmes (films, séries, jeux vidéo...) gagneront en immersion avec une image superbe et une qualité audio bluffante. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là.Faisons un rapide tour des connectiques proposées par cette TV conçue par Samsung. Elle met à votre disposition quatre ports HDMI 2.0, une entrée vidéo composite, deux ports USB, un slot PCMCIA, une entrée antenne, une entrée satellite et un port Ethernet. En effet, ce téléviseur a la possibilité de se connecter à internet pour vous donner accès à toutes les meilleures applications du marché. Pour occuper vos soirées, vous allez pouvoir compter sur Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube et bien plus encore (un abonnement peut être requis). Bref, vous n'allez clairement pas vous ennuyer.Il faut bien l'admettre, cette Smart TV est un modèle haut de gamme qui ne sera sans doute pas à la portée de toutes les bourses. Cependant, le rapport qualité-prix est vraiment au rendez-vous tant l'image est sublime. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas plus longtemps.