Retrouvez le Samsung Galaxy S10e Double SIM 128 Go au meilleur prix à la Fnac

Le Samsung Galaxy S10e à -260 euros à la Fnac

Les points forts du smartphone

La Fnac propose donc un bon plan téléphonie à ses clients qui ont la possibilité de se procurer en promotion le Galaxy S10e. Affiché en temps normal à 759 euros, le smartphone de la marque Samsung voit son prix dégringoler à 499 euros ; soit une remise immédiate de 260 euros de la part du site marchand français.Des frais de port étant appliqués à hauteur de 2,99 euros (minimum), il est conseillé de privilégier le retrait gratuit en magasin Fnac à l'issue de l'achat du produit. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" et de saisir le code postal de votre magasin situé le plus proche de chez vous.Dévoilé à la fin du mois de février 2019, le Galaxy S10e tourne sous le système d'exploitation mobile Android 9 Pie.C'est un smartphone équipé d'un écran Infinity Full HD+ Super AMOLED 5,8 pouces (résolution d'affichage de 2280 x 1080 pixels), d'un espace de stockage de 128 Go (extensible via micro SD jusqu'à 512 Go), d'une mémoire vive de 6 Go d'une batterie de 3100 mAh et d'un processeur Octo Core 2,8 GHz (Dual 2,8 GHz + Dual 2,4 GHz + Quad 1,9 GHz).En ce qui concerne l'APN, le téléphone dispose d'un capteur principal de 12 MP Dual Pixel et d'un capteur Ultra grand angle de 16 MP.Vous voulez en savoir plus sur le produit ? N'hésitez surtout pas à consulter notre post associé au test du Samsung Galaxy S10e qui a eu la belle note de 4 sur 5 de la part de la rédaction Clubic.