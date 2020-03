Deal Flash : Le Samsung Galaxy s10 au meilleur prix

Voyage vers une autre Galaxy avec Samsung

Une qualité photo vraiment éblouissante

Pour trouver ce mobile signé Samsung à un prix attrayant, il faut passer par le programme. N'oubliez surtout pas d'entrer le code qui vous permettra d'appliquer une remise de 30€ sur votre commande : MARS20. Cette réduction est valable jusqu'au 10 mars prochain et c'est Boulanger qui se charge de la vente comme de l'expédition. Bien entendu, la livraison à domicile sera gratuite et vous aurez toujours la possibilité de renvoyer l'article sous 15 jours sans frais supplémentaires.Sorti il y a tout juste un an, le Samsung Galaxy S10 dispose d'un écran Amoled avec une diagonale de 6.1 et une définition atteignant 3040 x 1440 pixels. La dalle est lumineuse et toujours agréable à regarder même pendant plusieurs heures. Passons aux caractéristiques techniques puisque ce smartphone embarque un processeur Exynos 9 Series 9820, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. C'est un sans-faute pour les performances qui permettront de faire tourner tous les jeux mais aussi toutes les applications avec une fluidité parfaite.Les photographes en herbe apprécieront sans le moindre doute ce Galaxy S10. En effet, les trois modules 16 mégapixels + 12 mégapixels + 12 mégapixels vous permettront de réaliser de magnifiques clichés ainsi que des vidéos en 4K. En frontal, c'est un module 10 mégapixels qui complète la copie. Grâce à sa batterie 3400 mAh, le mobile tiendra une journée complète pour une utilisation standard. Comptez un peu plus de 1h30 pour une recharge à 100%. La prise jack et le capteur d'empreintes digitales sont bien évidemment de la partie.Voilà un smartphone parfait pour rejoindre la galaxie Samsung sans se ruiner. Le Galaxy S10 a tout pour plaire avec son écran somptueux, ses performances incroyables, sa construction robuste et sa partie audio convaincante. Vous pourrez prendre des photos avec un rendu impeccable. Bref, un bon plan à ne pas rater !