Un pack AMD Ryzen 5 5600X avec une carte mère Asus TUF Gaming à prix cassé !

Cette offre s'intéresse donc à un pack complet comprenant un processeur AMD Ryzen 5 5600X, qu'on ne présente plus aujourd'hui, et une carte-mère Asus B550-PLUS TUF Gaming, une référence à l'efficacité dans son domaine qui n'est plus à prouver.

Concernant le processeur, il propose une fine gravure 7 nm ainsi que 6 cœurs cadencés entre 3,7 et 4,6 Ghz et 12 threads, ce qui devrait faire tourner sans coup férir les jeux tout comme les logiciels et applications les plus gourmands en ressource, ou encore assurer sans problème le multitâche. À noter que la boîte comporte également un ventirad AMD Wraith qui devrait assurer un refroidissement convenable. Pour fonctionner, il nécessite un socket AMD AM4.

Et cela tombe plutôt bien, puisque la carte-mère Asus B550-Plus TUF Gaming format ATX comprise dans le pack dispose d'un tel socket. Elle supporte par ailleurs une fréquence mémoire DDR 4 3200 Mhz, CrossFire et CrossFireX. Côté connectique, elle se montre plutôt complète avec un port HDMI 2.1 (4K à 60 Hz), un DisplayPort 1.2, un port USB Gen 3.2 Gen 2, quatre ports USB Gen 3.2 Gen 1, un port USB Type-C, un port Ethernet RJ-45, ainsi que de nombreuses prises audio.