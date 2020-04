La tablette Huawei MediaPad T5 10" en promotion avant le week-end

La Huawei MediaPad T5 à moins de 180 euros chez Rue du Commerce

Visualisez vos contenus multimédias en HD

Avant un week-end mérité, la Team Clubic Bons Plans est allée donc faire un tour chez Rue du Commerce, et principalement au rayon tablette tactile.La MediaPad T5 de Huawei bénéficie en ce moment d'une promotion sur le site marchand. Affichée initialement à 225,99 euros, la tablette voit son prix diminuer à exactement 179,99 euros ; soit une baisse de 46 euros.Un seul mode de livraison gratuite est disponible. Il s'agit du point relais Pickup. Pour une livraison à domicile, il faut compter 4,99 euros de frais de port supplémentaires.La Huawei MediaPad T5 proposée dans un coloris gris sidéral est notamment équipée d'un écran tactile Full HD de 10,1 pouces (avec une résolution de 1920 x 1200p), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go, du système d'exploitation Android 8.0, du processeur Kirin 659 Octo-Core A53 (4 x 2,36 GHz, 4 x 1,7 GHz) et d'une batterie de 5100 mAh lui permettant une autonomie maximale de 10 heures.Pour l'appareil photo, on retrouvera une caméra arrière de 5 MP (F2.4, Auto Focus) et une caméra frontale de 2 MP (F2.4, Fixed focus).Enfin, la tablette est fournie avec un chargeur, un câble, une carte de garantie et un guide de démarrage rapide.