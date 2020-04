La tablette Huawei MediaPad T5 au prix record de 170€

Petit prix mais belles performances

Une tablette robuste

Une fois encore, c'est le programme « Acheter sur Google » qui s'est occupé de la mise en ligne de cette réduction. C'est Auchan qui se chargera de la vente puis de l'expédition. Nous rappelons que les circonstances actuelles peuvent avoir un impact sur les délais de livraison. Les frais de port s'élèvent à 4€ et les retours peuvent être effectués gratuitement sous 30 jours. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.La tablette Huawei MediaPad T5 dispose d'un écran avec une diagonale de 10.1 pouces et une définition de 1920 x 1200 pixels. La dalle profite d'une qualité d'affichage exceptionnelle et la calibration est parfaite. Pour le reste, nous retrouvons un processeur Kirin 650 épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 16 Go. Les performances sont vraiment correctes pour un modèle aussi abordable. Vous pourrez passer d'une application à une autre sans ralentissement mais il va falloir faire quelques concessions sur les jeux vidéo les plus gourmands.Il faut également souligner le fait que la Huawei MediaPad T5 profite d'une construction extrêmement solide. Elle conviendra donc aux plus jeunes qui ne sont pas forcément très soigneux avec un tel appareil. En ce qui concerne les autres caractéristiques, la tablette est équipée d'un capteur 5 mégapixels pour les photos à l'arrière et un autre de 2 mégapixels à l'avant. Enfin, la batterie 4980 mAh embarquée offre plus de deux jours d'autonomies.Bref, cette tablette conçue par Huawei est ce qui se fait de mieux pour les débutants. Elle plaira à toute la famille grâce à son large panel de fonctionnalités. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de cette offre.