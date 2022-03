Amazon deals : le casque Beats Studio3 chute à un prix jamais vu !

Le Studio3 est un casque Bluetooth de classe 1, ce qui signifie qu'en théorie il a une puissance de 100 mW et une puissance de 100 mètres. Mais le plus important est bien entendu son autonomie. Avec une seule charge, vous pouvez avoir 22h d'écoute, et ce avec la réduction de bruit active qui fonctionne.

D'ordinaire cette option est énergivore mais Apple a réussi à équilibrer ça sans désavantager le casque. Vous allez pouvoir écouter tout votre contenu multimédia dans un silence absolu pendant de longues heures. En plus de ça, le casque est équipé de la technologie Fast Fuel : en seulement 10 minutes de charge, vous repartez avec 3h d'écoute.

En plus de tout ça, il peut se plier afin d'être transporté plus facilement. D'ailleurs il est livré avec un étui de transport rigide afin d'éviter qu'il ne s'abîme. Bref, que des avantages à se procurer un Beats Studio3, qui plus est compatible aussi bien avec les iPhones que les appareils Android.