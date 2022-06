Livret A, inflation, comment préparer au mieux son futur ?

A l’heure où l’épargne bancaire se fait largement distancée par l’inflation, faire fructifier ses économies par l’investissement est un moyen efficace pour faire grossir son patrimoine et préparer son avenir.

Acheter une nouvelle voiture, acquérir une maison pour vivre tranquillement à la campagne avec sa famille, financer un projet entrepreneurial ou personnel, anticiper sa retraite… Par manque de moyens, ces rêves et/ou besoins semblent inaccessibles pour les personnes n’ayant pas des fortunes à investir, ou manquant simplement de temps et de connaissances pour se lancer. C’est là qu’intervient Mon Petit Placement, la fintech française qui rend l’investissement financier plus simple à comprendre, plus rapide à gérer et accessible à tous les budgets !

Pouvoir s’économiser des déplacements à sa banque ou une multitude d’appels avec son conseiller bancaire pour placer son argent n’est plus un luxe. Avec Mon Petit Placement, c’est simple et rapide : tout se fait 100% en ligne. Pas besoin d’être déjà riche pour pouvoir investir. La fintech française permet à toutes et à tous de dynamiser son épargne dès 300 euros. Une somme qui permet de se constituer progressivement un capital, petit à petit.

Et évidemment, Mon Petit Placement ne s’adresse pas exclusivement aux experts de la finance. Vous pouvez être accompagné et bénéficier d’offres sur-mesure par l’intermédiaire de leurs conseillers. Ces derniers, très réactifs, sont disponibles par téléphone, par mail ou via le chat 7 jours sur 7 pour vous proposer la stratégie d’investissement la plus adaptée à votre profil et ainsi répondre à vos objectifs.

Que vous soyez novice ou initié, ils sauront vous proposer un équilibre sur-mesure entre risque et rentabilité, puisque leurs portefeuilles sont classés du moins risqué au plus risqué, allant jusqu’à 12% de rendement potentiel par an.