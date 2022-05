Fête des Mères : Voici les top produits connectés qui raviront votre maman

Nous allons achever cette longue sélection avec un mobile ultra apprécié de ses utilisateurs. Il a fait forte impression grâce à son écran AMOLED somptueux de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. À cela viennent s'ajouter des performances très correctes délivrées par le processeur Snapdragon 732G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Autant dire que ce téléphone tiendra la route sur la plupart des tâches.

Pour finir, rappelons que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un smartphone doté de finitions réussies et d'une autonomie de bonne facture estimée à plus d'une journée. C'est un modèle qui s'adaptera avec aisance à tous les usages.