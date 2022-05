Devenez un pro de la retouche photo grâce à ce logiciel à moins 50%

Vous avez regardé vos photos prises lors d'un évènement ou de vos vacances et quelque chose vous gêne. Un passant qui gâche le magnifique paysage ou une ombre inesthétique vient déséquilibrer votre image. inPixio Photo Studio vous permet en quelques clics de corriger ses imperfections.

L'outil propose en effet un dispositif de gomme intelligente. Vous n'avez qu'à sélectionner l'élément qui vous déplait et automatiquement le logiciel va le supprimer et le remplacer en utilisant les informations de votre image. L'effet est saisissant, quasi invisible à l'oeil nu et vous permet de profiter de vos clichés de la meilleure des manières. .

inPixio Photo Studio ne s'arrête pas en si bon chemin et vous offre des outils de détourage pour récupérer un élément particulier dans votre photographie. Le logiciel calcule automatiquement les zones à couper pour vous proposer un détourage parfait et sans accrocs, et vous permet ensuite de réaliser des montages directement depuis l'application.

Le logiciel offre également un immense panel d'outils de retouche pour modifier la température de votre image, ajuster la luminosité ou encore opérer des retouches sélectives sur certaines zones de l'image. Vous pouvez également recadrer manuellement vos images ou les faire pivoter selon vos envies du moment.

inPixio Photo Studio vous permet enfin de restaurer vos vieilles photos en supprimant les tâches et les rayures de vos anciens clichés numérisés ou encore d'effacer les rides et les imperfections de la peau pour donner plus d'éclat à vos portraits et à vos selfies.