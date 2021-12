Bon plan CleanMyMac : le célèbre logiciel d'optimisation Mac profite de promos à ne pas manquer

En installant CleanMyMac X sur votre ou vos Mac, vous aurez un logiciel qui en combine plusieurs afin d'optimiser et sécuriser votre PC. En le lançant, il va d'abord scanner tous vos fichiers, jusque dans les dossiers système, à la recherche de place à libérer. Il va vous suggérer de supprimer dossiers et fichiers et réorganiser l'espace pour que tout se lance plus vite. Et aussi que le Mac s'allume plus rapidement.

Ses fonctions ne s'arrêtent pas là. En effet le logiciel va optimiser votre mémoire vive, vider les cache inutiles des apps, vous proposer des logiciels que vous n'utilisez plus pour les désinstaller, ainsi que tous les fichiers qui restent après la suppression.

Son rôle continue également en ligne puisqu'il fait également office de rempart contre tous les logiciels malveillants qui pourraient venir vous voler vos données personnelles. Il y a une fonction qui supprime toute trace de votre activité en ligne et hors ligne. Et une autre qui part à la recherche de tout maliciel caché au fin fond des entrailles de votre PC.

En parlant d'applications, CleanMyMacX va aussi regarder pour vous si des mises à jour sont disponibles, afin d'être toujours à la pointe de la nouveauté. Et, comme nous l'avons dit, le désinstallateur inclus avec le logiciel va supprimer absolument toute trace des logiciels que vous effacez de votre Mac.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'une solution complète et sécuritaire qui va faire du bien à votre Mac sous tous ses aspects.