CEWE propose ses impressions photos à -10% : et si on imprimait nos souvenirs ?

Au fil des années, CEWE a mis au point plusieurs types d'impressions photo : les livres photo, les calendriers, les tirages photo, la décoration murale, les cadeaux photo et les cartes personnalisées. Il y en a pour toutes les occasions !

Les livres photo de CEWE se distinguent par un large choix de formats ; du Mini et Petit au XXL, en passant par le fameux et très populaire A4. Tous les moments de vie sont propices à la création d’un album photo : Noël, souvenirs de l'année écoulée, anniversaire, naissance, voyage, mariage, famille et recette de cuisine. Les calendriers sont quant à eux classés en trois catégories : les calendriers muraux, les calendriers de bureau et les agendas.

En ce qui concerne les tirages photo, les utilisateurs ont aussi le choix entre plusieurs catégories : les tirages classiques, les tirages photo sur papier recyclé, les packs photo, les tirages créatifs, le poster Premium, les autocollants photo, la boite photo ou un magnet. Les adeptes de la décoration murale ne sont pas non plus en reste, puisque CEWE propose une gamme tout aussi étendue de poster, photo sur toile, alu-dibond, plexi, bois, la photo ou tout autre matériau. On note également la possibilité d'éditer un tableau photo Prestige, un cadre ou le fameux pêle-mêle.

Pour celles et ceux qui seraient à court d'idées pour un cadeau original, CEWE a pensé aux tasses et mugs, aux coques pour smartphone, aux puzzles, aux boules à neige, aux coussins ou encore aux boîtes de crayons de couleur. CEWE met également en évidence des cartes de voeux, des cartes postales et des cartes de remerciement ; mais aussi des faire-part de naissance, de mariage, d'anniversaire et de mariage.