Canal+, Disney+, Netflix, OCS et Starzplay dans une seule offre à 25,99€/mois !

Canal+ Cine Series propose bien évidemment en premier lieu l'accès à la chaine Canal+ mais aussi et surtout aux contenus diffusés en première exclusivité par le groupe. Vous pourrez ainsi découvrir dans les 6 à 8 mois après leur sortie en salles les derniers blcokbusters mais aussi tous les films français, tous genres confondus et des découvertes internationales.

Ce pack vous propose aussi un accès à Netflix HD, inclus directement dans l'offre. Si vous possédez déjà un compte, il suffit de le rattacher à votre compte Canal+ pour continuer à bénéficier des séries phénomènes produites et distribuées par le géant américain, comme Squid Game, La Casa de Papel ou encore The Crown, pour ne citer que ces trois-là.

Disney+ est également inclus dans l'offre Canal+ Ciné Series. Retrouvez dès la souscription l'incroyable catalogue du géant du divertissement, les classiques d'animation Disney mais aussi les dernières séries Marvel Studios et Star Wars, en exclusivité sur la plateforme.

Enfin Canal+ Ciné Series vous propose un accès à OCS, et entre autres programmes les meilleures séries HBO du moment comme Succession ou la possibilité de revoir les huit saisons de Game of Thrones, et un compte Starzplay, une plateforme vous donnant accès à de nombreuses séries comme The Stand et Gangs of London, et une grande collection de films.