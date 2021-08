Obtenez ce casque Bluetooth JBL Live 500BT pour moins cher

Après avoir évoqué la vente flash d'Amazon, passons désormais aux points forts du JBL Live 500BT.

Le Live 500BT de la marque JBL est un casque de type ‎intra-auriculaire qui a le principal avantage de bénéficier d'une autonomie maximale de 30 heures après un temps de charge complet de 2 heures. Compatible avec le Bluetooth 4.2, le casque peut être relié à distance avec un smartphone, une tablette ou tout autre appareil équipé de la technologie sans fil.

Grâce à des commandes intégrées sur le casque, il est possible de gérer sa musique et ses appels mains libres, et d'accéder aux assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant.

Au niveau des autres spécifications techniques du casque, on retrouvera un haut-parleur de 50 mm, une batterie lithium-ion polymère de 700 mAh, une plage de réponse en fréquence dynamique de 18 Hz à 20 kHz, une sensibilité de 108 dB et une impédance de 32 ohms. L'appareil affiche des dimensions de 20.5 x 22.3 x 4.8 cm et un poids de 232 grammes.

Enfin, le casque Live 500BT de JBL est fourni notamment avec un câble détachable avec micro et télécommande intégré et un câble d'alimentation.