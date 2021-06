Devenez membre Prime et profitez d'Amazon Music Unlimited gratuitement pendant 4 mois 🔥

Passons désormais aux points forts du service Amazon Music Unlimited après avoir évoqué l'offre gratuite.



Il s'agit d'une plateforme de streaming musical qui donne la possibilité d'écouter plus de 70 millions de titres accessibles en illimité et sans publicité. Le client peut profiter du service depuis un PC, une tablette et un smartphone et télécharger ses titres préférés par l'intermédiaire du mode hors connexion.



Grâce à l'assistant vocal Alexa, les utilisateurs du service peuvent contrôler leur musique par la voix.