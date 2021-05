Y-Brush : brossage de dents en 10 secondes à prix choc durant les French Days

C'est aujourd'hui l'initiative d'une start-up lyonnaise que nous vous présentons avec la Y-Brush. Cette brosse à dents d'un genre nouveau vous permet d'obtenir des résultats remarquables en seulement 10 secondes de nettoyage. La société a développé un procédé particulièrement innovant pour vous permettre de gagner du temps chaque jour tout en retirant l'intégralité de la plaque dentaire.

Y-Brush, comme son nom l'indique, est une brosse en forme de Y qui épouse votre mâchoire. Il suffit de le placer l'appareil dans votre bouche et d'appuyer sur l'unique bouton pour démarrer le nettoyage. L'appareil est d'ailleurs fourni avec deux types de brosses, l'une pour les plus petits à partir de 4 ans et l'autre pour les jeunes et les adultes à partir de 12 ans.

Lors du fonctionnement 35 000 filaments en nylon PA6.12, un matériau haut de gamme, inclinés à 45° vont se charger de nettoyer vos dents en un temps de record en se focalisant sur la zone entre les dents et la gencive, où se niche la plaque dentaire et qui peut poser de nombreux problèmes dans le temps si elle n'est pas suffisamment entretenue. C'est le principe de la vibration sonique. Il suffit de recommencer l'opération sur l'autre partie de votre mâchoire et le tour est joué.