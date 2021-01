Soldes d'hiver : dates, bons plans et promotions, tout savoir de l'édition 2021

Le sectteur du high-tech est très riche mais certaines catégories de produits sont plus populaires que d'autres chez les consommateurs. Les enseignes de e-commerce le savent mieux que personne et vont intensifier leurs efforts sur certaines références en priorité.

Le smartphone est comme chaque année le produit star de ces Soldes 2021. Apple, Samsung, Huawei, OnePlus ou encore Xiaomi, les constructeurs n'ont pas souffert de la crise sanitaire et ont lancé des dizaines de références pour toutes les bourses. Vous cherchez un smartphone performant mais simple et au prix mesuré? Ou plutôt un appareil haut de gamme, qui propose une puissance digne d'un ordinateur et une qualité photo hors du commun? Quelque soit vos envies, vos besoins et votre budget, il y a forcément un smartphone pour vous. Cerise sur le gâteau : il sera encore moins cher durant ces Soldes d'hiver 2021.

Les PC portables sont également dignement représentés durant les périodes de Soldes. On l'a vu avec les différents confinements et l'essor du télétravail, ces appareils sont redevenus indispensables à notre quotidien et nous permettent de continuer à communiquer avec nos collègues et à poursuivre nos projets. Durant ce mois de promotions, il sera possible d'acquérir un PC taillé pour la bureautique ou un modèle plus puissant pour les métiers créatifs mais aussi pour les joueurs.

Les tablettes peuvent aussi remplacer les PC à la maison, en proposant une expérience plus intuitive et l'ensemble des logiciels et services dont nous avons besoin dans notre quotidien. Samsung, Apple ou encore Lenovo sont parmi les marques les plus à la pointe sur le sujet et nous vous donnerons chaque jour les meilleurs bons plans consacrés à ces appareils utiles à toute la famille.

Avec le couvre-feu généralisé à tout le territoire, nous allons passer de longues soirées d'hiver à la maison. Pourquoi ne pas changer de téléviseur et sautez sur les promotions réservées aux TV 4K ? Vous pourrez pour un prix très mesuré augmenter votre taille d'écran mais aussi bénéficier des toutes dernières technologies d'image et de son pour mieux profiter de vos films et séries du moment.

En parlant de son, les écouteurs true wireless seront sans aucun doute parmi les stars de ces Soldes d'hiver 2021. Ces petits accessoires, popularisés avec les AirPods d'Apple, ont depuis été adoptés par des millions d'utilisateurs. Durant ces quatre semaines de promotion vous pourrez retrouver à petit prix les modèles les plus avancés, proposant par exemple une réduction de bruit active, comme des modèles d'entrée de gamme mais très performants à un tarif encore plus bas.

Même chose pour les casques audio qui verront leur prix fondre dès le 20 janvier prochain. C'est l'occasion idéale de vous offrir un appareil de grande qualité qui vous permettra de redécouvrir vos albums préférés sous un nouveau jour.

Pour votre maison, vous pourrez aussi retrouver un large choix d'enceintes connectées. Ces appareils qui fleurissent dans les foyers français offrent des centaines de services comme les actualités, la météo du jour ou l'accès à votre service de streaming et à vos listes de lecture. Ils peuvent également vous permettre de piloter les différents objets connectés installés dans votre maison.

En parlant de cela, les Soldes d'hiver 2021 mettront à l'honneur les aspirateurs robot. Ces appareils s'occuperont à votre place de ramasser la poussière et les poils d'animaux dans toute votre maison. Plus avancés que jamais, les aspirateurs robot sont disponibles à tous les prix et vous rendront ces heures perdues à faire le ménage afin que vous profitiez enfin de votre temps libre.

Ces différents produits ne sont que quelques exemples des milliers de références qui seront disponibles au meilleur prix. Nous aurons l'occasion dès que les Soldes d'hiver 2021 auront démarré de vous proposer des sélections thématiques pour dénicher immédiatement l'affaire du jour à ne pas rater !