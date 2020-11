Bon plan Black Friday : -75% sur le prix de l'abonnement pCloud à vie !

Deux formules différentes sont actuellement en promotion chez pCloud. Contre un paiement unique de 122,50€, vous obtiendrez l'abonnement à vie à l'offre premium 500 Go. Cependant, nous allons plutôt nous attarder sur la Premium Plus 2 To à 245€ qui est plus avantageuse. Quel que soit votre choix, une fois le paiement effectué, cet espace de stockage vous sera accessible pour toujours !

Ainsi, la formule Premium Plus mettra à votre disposition un espace de stockage sécurisé de 2 To dans le cloud. Vous pourrez y placer n'importe quel fichier (vidéos, photos, données personnelles…). Les sauvegardes pourront être effectuées automatiquement depuis un smartphone ou une tablette tactile. Autre bon point, les éléments transférés sur l'espace en question resteront accessibles depuis n'importe quel appareil.

Vous pourrez même profiter de 2 To de trafic des liens de téléchargement qui sont utilisés pour permettre à des personnes de confiance d'accéder à votre contenu personnel stocké sur pCloud. C'est extrêmement pratique dans un cadre professionnel ou familial.