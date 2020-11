Cet écran Acer profite d'une belle réduction et est dispo à moins de 110€ sur Electro dépôt

Samsung a renouvelé récemment ses trois barres de son haut de gamme parmi un catalogue d’une quinzaine de références bien plus resserré que celui de ses concurrents. L’offre est peut-être plus lisible. Ce qui est certain, c’est qu’il n’est pas possible de se tromper dans le haut de gamme Samsung : les barres de son possèdent exactement les mêmes références que celles des téléviseurs. La HW-Q800T vise les écrans 8K Q800T. Mais l’association avec n’importe quelle autre référence reste possible.