Le Samsung Galaxy Note 10 dans sa version 256 Go à un prix imbattable

Nous sommes chez Électro Dépôt pour cette réduction. La livraison à domicile est gratuite et le retrait en magasin est également possible sans frais supplémentaires. Le paiement en cinq fois peut aussi être sélectionné par vos soins (soit 99,80€ par échéance). Si vous le souhaitez, l'enseigne reprendra votre ancien appareil. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans. Une seconde garantie tranquillité à 6€/mois protégera tous vos appareils.

Passons aux caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Note 10 qui arbore un incroyable écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. C'est un vrai régal pour les yeux. En terme de performances, un processeur Exynos 9825 répond présent avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go.

La puissance est donc bien au rendez-vous. Tous les jeux et applications tourneront sans la moindre difficulté sur ce mobile. De plus, il ne chauffe pas énormément.