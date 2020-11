Parfaite pour le télétravail, l'imprimante HP Deskjet 2710 est disponible à prix choc

Cette imprimante jet d'encre a effectivement tout ce qu'il faut pour imprimer ses documents. Bien entendu, elle est capable d'imprimer rapidement jusqu'au format A4 : en noir, elle peut imprimer jusqu'à 7,5 pages par minute, et jusqu'à 5,5 pages par minute en couleur.

Mais l'appareil se démarque surtout sur sa connectivité et sa simplicité d'installation. Équipée d'un Wi-Fi bi-bande, elle dispose d'une plus grande portée pour les ordres donnés sans fil. Elle compte également le bluetooth et s'accompagne de l'application HP Smart, qui permet de demander une impression depuis son smartphone.