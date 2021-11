Boulanger brade le prix des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro pour le Cyber Monday

Considérés comme des écouteurs de type intra-auriculaire, les Galaxy Buds Pro de Samsung disposent notamment d'une bonne tenue dans l’oreille, de la réduction active de bruit avancée, d'un son immersif avec 2 haut-parleurs et de trois microphones pour des appels clairs.

Les écouteurs du constructeur coréen embarquent une autonomie maximale de 18 heures : 5 heures en continu et un temps supplémentaire de 13 heures avec le boîtier de recharge fourni. On retrouve aussi la technologie sans fil Bluetooth 5.0 et l'indice de protection IPX7 qui permet aux accessoires d'être résistants sous l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant une durée maximale de 30 minutes.

Enfin, les Galaxy Buds Pro qui affichent un poids léger de 6,3 grammes sont livrés avec un étui de rangement/charge USB type C, trois paires d’embouts et un câble type C.