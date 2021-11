Le casque Sony WH-1000XM3 à prix choc chez Amazon pour le Black Friday

Le casque sans fil WH-1000XM3 de la marque Sony est un excellent appareil audio qui dispose d'une technologie de réduction active de bruit ultra précise et efficace qui s'adapte même à la pression atmosphérique. Grâce à elle, plus besoin de pousser le volume pour profiter sereinement de votre musique préférée, même la plus délicate, l'immersion sera en effet instantanée et totale ! High-tech, le casque dispose de capteurs tactiles qui permettent de contrôler le casque de façon intuitive. Il se connecte à l'aide du Bluetooth 4.2 ou de la connexion via NFC.

La batterie du casque WH-1000XM3 est tout simplement incroyable, elle offre jusqu'à 30 heures d'écoute pour un temps de recharge record : en 10 minutes de chargement, vous voilà reparti pour 5 heures d'utilisation ! Le confort est évidemment de la partie avec des coussinets moelleux tandis que le design est impeccable, sobre et moderne à la fois. Probablement une des plus belles affaires de ce Black Friday !