Excellent deal sur le portable gamer Lenovo Legion 5 avec RTX 3060

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, modèle Legion 5 15ACH6H. Celui-ci propose un écran 15,6" FHD rétroéclairé par LED avec une fréquence d'affichage jusqu'à 120 Hz.

Pour assurer d'excellentes performances à cette fréquence, la bête affiche une très solide fiche technique : un processeur Ryzen 5 5600H 6 cœurs cadencés à 3,3 Ghz et 12 threads ; 8 Go de RAM DDR4 3200 Mhz (et peut accueillir jusqu'à 32 Go de RAM) ; un SSD M.2 NVMe 512 Go et, surtout, une RTX 3060. Il convient de noter que ce produit est vendu avec une version Familiale 64 bits de Windows 10.

Côté connectique, ce PC portable gamer de Lenovo embarque une interface réseau Gigabit Ehternet, supporte le Bluetooth 5.0 et intègre quatre ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un DisplayPort 1.4, un port HDMI et une prise combo casque/micro.

Outre tous ces éléments, le Lenovo Legion 5 promet jusqu'à 7 heures d'autonomie grâce à une batterie Lithium-polymère de 60 Wh.