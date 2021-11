Black Friday Aqara, jusqu'à -20% sur les objets connectés !

On commence notre petite sélection par un produit phare de chez Aqara, la caméra Hub G3 capable de filmer en 2K avec un angle de vue à 360°. La caméra est capable de reconnaître les visages et de pivoter pour les suivre. Mieux encore : elle peut reconnaître VOTRE visage et ainsi déclencher une série d'action dans votre maison quand vous rentrez.

Par contre si elle détecte un inconnu, vous pouvez immédiatement recevoir une notification sur votre smartphone. La Hub G3 va encore plus loin : elle peut reconnaître cinq gestes prédéfinis à faire avec vos mains. Vous pouvez ainsi assigner des actions spécifiques à votre maison connectée si vous faites le V de victoire, 4 avec vos doigts, un high five, le signe OK en joignant pouce et index ou encore en faisant le pistolet avec vos doigts.

Elle se connecte en tant que Zigbee 3.0 pour être repérée par tous vos appareils connectés et ainsi intégré votre écosystème intelligent. Également elle dispose d'un capteur infrarouge (IR) pour prendre en charge les automatismes locaux.