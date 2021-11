Samsung Galaxy Watch 4 : l'excellente montre connectée est 100€ moins cher pour le Black Friday

La Samsung Galaxy Watch 2 Classic est une montre connectée qui, d'apparence, peut sembler tout à fait classique. Mais en y regardant de plus près, elle est plus avancée qu'il n'y paraît. Déjà vous pouvez changer d'interface sur le cadran : aiguille, numérique, avec différents looks pour coller à votre style.

La montre permet de recevoir des notifications et même d'y répondre grâce à son écran tactile. Vous pouvez configurer les applications dont vous souhaitez que les notifs apparaissent pour ne pas être déranger tout le temps. Il est d'ailleurs possible de choisir le style de notification : vibreur, sonnerie, les deux ou rien. Juste une pastille à l'écran qui vous demande de swiper pour les afficher.

Et bien sûr la composante essentielle de toute montre connectée : le suivi d'activité sportive et de santé tout court. Ça permet de voir les calories brûlées, la distance parcourue, le rythme, la vitesse… Avec en plus un GPS super précis qui reporte toutes vos données dans l'app Samsung Health. Elle sert aussi à mesurer la qualité de vos nuits et détecter d'éventuels problèmes comme l'apnée du sommeil.

Et une autre app, Galaxy Wear, permet de télécharger et d'acheter d'autres apps et cadrans pour totalement personnaliser votre montre.