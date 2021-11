Pour Black Friday, la souris Apple Magic Mouse chute à un prix jamais vu

Les plus anciens le savent, si Apple n'a pas inventé le concept de la souris, elle l'a popularisé avec la présentation et la sortie du tout premier Macintosh en 1984. Pas étonnant donc que chaque accessoire développé par le groupe soit scruté à la loupe.

La Magic Mouse est la toute dernière version de la souris proposée par Apple et respecte à la lettre ses codes de design à savoir simplicité et épure. L'objet est de couleur blanche et ne présente qu'un seul et unique bouton sur toute la surface. Il est bien entendu possible d'ajouter un clic droit depuis les réglages de son ordinateur.

La Magic Mouse est réalisée en aluminium pour plus de solidité et de poids lors de votre prise en main. Au dessus on retrouve une surface en verre, et comme les iPhone et autres iPad, elle est entièrement tactile. Pas de molette, il vous suffit de glisser le doigt pour faire défiler votre page web et balayer de droite à gauche pour accéder à la page précédente. D'autres gestes vous permettent d'afficher toutes les fenêtres de votre Mac sans jamais quitter l'écran des yeux, afin de vous faire gagner plusieurs minutes au cumulé lors de votre journée.

Concernant l'autonomie enfin, la Magic Mouse est alimentée par des piles alcalines, pour une durée d'utilisation de plusieurs mois. Vous aurez toujours assez de batterie pour finir votre travail. Un bouton au dessous permet de couper l'accessoire une fois que vous ne l'utilisez plus afin d'économiser l'énergie.