Xiaomi Mi Smart Band 6 : le bracelet connecté ne coute que 33€ pour le Black Friday Amazon

Ce modèle parviendra aussi à ravir les sportifs puisqu'un suivi ultra précis est effectué par le Mi Smart Band 6. Ce dernier prend en charge 30 modes d'entrainement et mesurera même la fréquence cardiaque ou encore les calories brulées par le porteur. Le niveau de saturation en oxygène sera également mesuré et la qualité du sommeil analysée. Des exercices de respiration ont été inclus et le suivi du cycle menstruel est même pris en charge. Bref, ce bracelet sait presque tout faire !